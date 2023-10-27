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В Израиле назвали антисемитской организацию Amnesty International

Politico: МИД Израиля назвал правозащитников Amnesty International антисемитами

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Global Look Press

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят резко высказался о деятельности международной неправительственной организации Amnesty International, которая 26 октября осудила военные преступления, совершаемые, как выразились ее представители, всеми участниками конфликта в секторе Газа. В интервью Politico Хаят назвал Amnesty антисемитской и предвзятой организацией.

«Amnesty International — это антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю. У нее недостаточно морального авторитета, чтобы называть себя правозащитной организацией», — заявил журналистам политик.

По мнению представителя дипломатического ведомства, Amnesty — это еще и «пропагандистская организация», которая работает на палестинскую радикальную организацию ХАМАС. К такому выводу Хаят пришел после того, как организация не стала высказываться после событий 7 октября.

В тот день группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля и похитила десятки местных жителей, включая военнослужащих армии обороны страны. Среди заложников оказались и иностранные граждане.

После этого Израиль объявил операцию «Железные мечи», одна из ключевых целей которой — уничтожение ХАМАС, и начал вести обстрелы сектора Газа. Сообщается также о подготовке наземной военной операции ЦАХАЛ.

Amnesty International — организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Она занимается привлечением внимания к нарушениям прав человека в разных частях мира. В ряде стран организацию критиковали за распространение предвзятой информации.

Ранее в МИД Израиля прокомментировали визит делегации ХАМАС в Россию.

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