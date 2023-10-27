Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС

Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от Европейского союза, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические круги.

Отказ Венгрии и Словакии реформировать бюджет ЕС в пользу помощи Украине был официально оформлен в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе.

По данным источников издания, премьер-министр Словакии Роберт Фицо аргументировал отказ Киеву в помощи из-за высокой степени коррупции в стране и опасений, что деньги будут разворованы.

До этого руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться по вопросу о выделении восьмого пакета финансирования военной помощи Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания в Люксембурге заявил, что будет добиваться выделения нового транша Киеву.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».