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В Совете Европы оценили исход армян из Нагорного Карабаха после операции Баку

Комиссар СЕ Миятович: уход армян из Карабаха стал единственным вариантом

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Irakli Gedenidze/Reuters

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович во время визита в регион Южного Кавказа заявила, что исход армян из Нагорного Карабаха стал «единственным вариантом» после длительного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и последующей военной операции Баку. Об этом пишет News.am.

Миятович подчеркнула, что причиной посещения региона стала «массовая депортация карабахских армян, бежавших в Армению всего за несколько дней в конце сентября».

«Это последовало за военными действиями Азербайджана 19 и 20 сентября, дальнейшим полным контролем над регионом и длительными нарушениями передвижения людей и доступа к основным товарам, услугам и энергоносителям в результате девятимесячного блокирования Азербайджаном дороги по Лачинскому коридору», — сказала представитель Совета Европы.

По ее словам, армяне Нагорного Карабаха «оказались брошенными без каких-либо гарантий безопасности или защиты», и «для них уход из дома был единственным доступным вариантом».

Она также подчеркнула, что отныне «полное уважение прав человека и строгое соблюдение международных стандартов должны быть поставлены во глав угла на пути к примирению и прочному миру между двумя странами».

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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