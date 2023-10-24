Кандидат в президенты США не исключил выхода страны из НАТО и ООН

Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что выход Вашингтона из НАТО является разумной идеей, и что следует пересмотреть членство страны в ООН, пишет Politico.

Об этом Рамасвами заявил комментируя для Politco позицию Дональда Трампа, который говорил о возможности выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса во время своего президентского срока.

«Я обдумал эту идею», — сказал Рамасвами.

Он также отметил, что готов к «переоценке участия США в ООН». Кандидат на должность главы государства не уточнил, с чем связана подобная позиция.

Как пишет издание, Рамасвами обдумывает «радикальный сдвиг во внешней политике США», который приведет к выходу Вашингтона из альянсов и институтов, которые были созданы по итогам Второй мировой войны.

Однако, отмечается в материале, он не стремится к полному исключению страны из системы международных отношений. В частности, Рамасвами выступает за удары по мексиканским наркокартелям, чтобы обуздать распространение веществ, и предупредил другие страны, в частности Китай, что, если он будет совершать экспансию на Западное полушарие, то ему «придется заплатить».

До этого Рамасвами заявил, что он является «единственным из кандидатов» в президенты США, который не допустит третьей мировой войны.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении назначить Маска советником в случае избрания.