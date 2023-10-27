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Россия и Израиль продолжают диалог по ближневосточному конфликту

Посол Бен Цви: позиции РФ и Израиля по ситуации в Газе не всегда совпадают

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Взгляды Израиля и России на ближневосточные проблемы не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты и диалог, заявил РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Разногласия с российской стороной по разным вопросам существуют, признал Бен Цви. В то же время, сохраняются тесные контакты, дипломаты часто встречаются. Так, посол общается с чиновниками МИД России, а министерство иностранных дел Израиля контактирует с послом России.

«Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога», — заявил Бен Цви.

26 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль координирует начало вторжения в Газу с США. По его словам, данная координация является следствием союзнических отношений с западными странами.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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