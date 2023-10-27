В ЕС не придумали, чем наполнить очередной пакет санкций

Европейский союз не получил предложений по двенадцатому пакету санкций, сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя Евросоюза.

«Совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций», — сообщили в Евросовете.

В Европейском парламенте выразили уверенность в том, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года, однако в этот пакет санкций вряд ли войдут ограничительные меры в отношении российских алмазов и урана, так как ЕС крайне сильно зависим от российских поставок.

«Я думаю, они никогда не договорятся по алмазам и особенно урану. Уран стал особенно ценным после потери контроля над Мали и Нигером. Запрещать практически нечего. Вся эта политика катастрофична для ЕС», — заявил евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

До этого Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток.

Ранее минфин США опубликовал инструкции по нефтяному эмбарго.