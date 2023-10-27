Россия денонсировала два соглашения с Украиной

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о прекращении действия двух соглашений с Украиной — о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу и о научно-техническом сотрудничестве.

Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации МИД.

Согласно тексту документа, действие Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между правительством РФ и правительством Украины, подписанного в Москве 27 августа 1996 года, было прекращено 15 октября 2023 года.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанное в Донецке 18 октября 2011 года между правительством РФ и кабинетом министров Украины, перестало действовать 11 октября 2023 года.

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