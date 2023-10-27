Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия денонсировала два соглашения с Украиной

МИД: Россия денонсировала соглашение с Украиной по развитию КПП на границе

close
100%
Guvernul Republicii Moldova

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о прекращении действия двух соглашений с Украиной — о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу и о научно-техническом сотрудничестве.

Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации МИД.

Согласно тексту документа, действие Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между правительством РФ и правительством Украины, подписанного в Москве 27 августа 1996 года, было прекращено 15 октября 2023 года.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанное в Донецке 18 октября 2011 года между правительством РФ и кабинетом министров Украины, перестало действовать 11 октября 2023 года.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий