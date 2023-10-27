Картаполов о ядерной войне: разговоров много, угрозы — нет

В 1960-е годы прошлого века, во время Карибского кризиса, мир был ближе к ядерной войне, чем сейчас. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он считает, что такой угрозы в настоящий момент нет.

«Однозначно в шестидесятые годы (мир был ближе к ядерной войне. — «Газета.Ru»). Там реальная была угроза применения ядерного оружия. А что нужно сделать? Нужно, чтобы Соединенные Штаты ответственно относились к своим обязанностям как государство, обладающее наибольшим запасом ядерного оружия, как наши партнеры по договорному процессу об ограничении стратегических вооружений, тогда всего этого можно избежать. Если Соединенные Штаты продолжат вести себя так, как ведут, все может быть хуже, чем в шестидесятые годы. Сейчас угрозы нет. Разговоров много, а угрозы нет», — сказал он.

Карибский кризис, во время которого мир оказался на пороге ядерной войны, начался и закончился в октября 1962 года. 27 октября стало в истории «черной субботой». В тот день американский самолет-разведчик U-2, пилотируемый майором ВВС США Рудольфом Андерсоном, нарушил воздушную границу Кубы и был сбит, летчик погиб. Военные советники президента США Джона Кеннеди требовали немедленно начать вторжение на Кубу. В то же время Фидель Кастро убеждал Никиту Хрущева нанести превентивный ядерный удар по США. Многие американцы покидали крупные города, опасаясь скорой советской атаки. Однако уже на следующий день были открыты советско-американские переговоры при участии представителей Кубы и генерального секретаря ООН. Правительство СССР согласилось убрать советские ракеты с территории Кубы при условии, что США гарантируют территориальную неприкосновенность острова и не будут вмешиваться во внутренние дела страны. Кроме того, было заявлено о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.

Ранее Дмитрий Медведев назвал применение ядерного оружия быстрым способом завершить любую войну.