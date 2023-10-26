В Бельгии отвергли требование Еврокомиссии о новых взносах для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Бельгия согласна с необходимостью дальнейшей поддержки Украины странами ЕС, однако предлагает Еврокомиссии изыскать средства для этого самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что предлагается сегодня, для нас неприемлемо. Фокусирование на поддержке Украины — это хорошо. Но, что касается вопроса, как это профинансировать, то я бы попросил Еврокомиссию и другие институты обратить внимание на собственные средства», — отметил он.

Он заявил о неприемлемости требовать от членов ЕС больших взносов от государств-членов.

До этого депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратился к Еврокомиссии насчет денежных средств, которые были выделены Украине. 20 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с 24 февраля прошлого года предоставил Украине порядка €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия и боеприпасов.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.