ЕС призвали не тормозить с поставками боеприпасов на Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз должен выполнить свои обязательства перед Украиной по снабжению республики боеприпасами. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что европейские государства обещали дать Киеву 1 млн снарядов.

«Пока что мы доставили только 300 000 штук <…> Мы должны перестать застывать в свете фар, в то время как храбрые украинцы страдают», — написал Ландсбергис.

Он добавил, что пока ЕС медлит с поставками, Россия якобы получает поддержку от Северной Кореи. Ландсбергис подчеркнул, что Брюссель обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы «превзойти» Пхеньян в этом плане.

До этого три страны — США, Япония, Южная Корея — выступили с осуждением поставок якобы оружия КНДР в Россию. По словам представителей стран, оружие вероятно предназначалось для борьбы с Украиной. При этом в Кремле подобные обвинения назвали беспочвенными.

Ранее на Украине усомнились в способности Европы заменить помощь США.