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В МИД РФ назвали контрпродуктивной встречу в «копенгагенском формате»

Захарова: встреча в «копенгагенском формате» по Украине контрпродуктивна

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что встреча «копенгагенского формата» по Украине является контрпродуктивной. Об этом сообщает ТАСС.

«Обратили внимание, что 28 — 29 октября на Мальте состоится очередная встреча в так называемом копенгагенском формате советников по национальной безопасности лидеров государств», — сказала Захарова.

Она также добавила, что такие «сходки» не могут ничем помочь и являются контрпродуктивными.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что на сегодняшний день Дания не может устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины и стремится содействовать сближению этой страны с Евросоюзом. При этом он отметил, что в каких форматах будет происходить содействие Дании этому, говорить преждевременно.

До этого The New York Times со ссылкой на официальные лица сообщала, что США и страны Евросоюза обсуждают возможность одобрения поставок на Украину истребителей F-16 через Данию и Нидерланды.

Ранее старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен заявлял, что передача Украине гаубиц Caesar стала «болезненным» шагом для Дании.

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