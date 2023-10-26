В Польше рассказали, когда выберут нового премьера

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предварительно запланировал первое заседание Сейма республики на 13 ноября, передает TVN. По его словам, парламент соберется для обсуждения кандидатур в премьер-министры государства.

Как отметил Дуда, на заседании будут представлены два варианта — от бывшей правящей партии «Право и справедливость» и от оппозиционных сил. Он добавил, что в первом случае кандидатом является действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а во втором — экс-глава Евросовета Дональд Туск.

«Сегодня у нас есть два серьезных кандидата на пост премьер-министра и две политические группы, претендующие на наличие парламентского большинства. Одна группа — «Объединенные правые», другая — «Гражданская платформа», «Третий путь», «Новые левые», — подчеркнул Дуда.

Ранее Польше предрекли «бульдожьи бои» в случае прихода к власти оппозиции.