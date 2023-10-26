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В Польше рассказали, когда выберут нового премьера

Президент Польши Дуда назвал Моравецкого и Туска претендентами на пост премьера

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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предварительно запланировал первое заседание Сейма республики на 13 ноября, передает TVN. По его словам, парламент соберется для обсуждения кандидатур в премьер-министры государства.

Как отметил Дуда, на заседании будут представлены два варианта — от бывшей правящей партии «Право и справедливость» и от оппозиционных сил. Он добавил, что в первом случае кандидатом является действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а во втором — экс-глава Евросовета Дональд Туск.

«Сегодня у нас есть два серьезных кандидата на пост премьер-министра и две политические группы, претендующие на наличие парламентского большинства. Одна группа — «Объединенные правые», другая — «Гражданская платформа», «Третий путь», «Новые левые», — подчеркнул Дуда.

Ранее Польше предрекли «бульдожьи бои» в случае прихода к власти оппозиции.

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