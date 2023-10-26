Песков назвал незначительным отказ Словакии от поставок оружия Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Словакии от поставок оружия Украине не меняет общей ситуации. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, доля Словакии в общих поставках была «не такая уж большая».

«Чем дольше США будут подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлеченностью в конфликт, тем дольше все будет продолжаться», — пояснил он, назвав именно Вашингтон главным «рулевым» украинской стороны.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия достигнет своих целей.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений.

Он также указал, что в связи с дефицитом в ВСУ профессиональных инструкторов подготовка солдата часто длится две-три недели вместо трех-четырех месяцев. Парламентарий объяснил такое положение дел наличием «дыры на фронте», которую необходимо «закрыть».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.