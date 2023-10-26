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Премьер Словакии Фицо отказался от военной помощи Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо: страна не окажет военную помощь Украине

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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Фицо отметил, что республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

«Это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — сказал он.

25 октября главу победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберта Фицо назначили премьер-министром страны.

Фицо стал премьером страны в четвертый раз. Политик выступает за прекращение поставок вооружения Украине. Договорившись о коалиции с еще двумя партиями, ему удалось получить право на формирование нового правительства Словакии.

До этого американское издание Politico сообщало, что несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам связывают с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году.

16 октября Фицо заявлял, что его страна не выйдет из Европейского союза и НАТО, но будет отстаивать государственные интересы во внешней политике.

Ранее победивший на выборах в Словакии Роберт Фицо заявлял, что его партия Smer рискует быть исключенной из Европарламента (из Партии европейских социалистов (PES) из-за антиукраинской позиции.

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