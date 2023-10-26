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Новый спикер палаты представителей США предпочел Израиль Украине

Новый спикер палаты представителей США Джонсон предпочел Израиль Украине

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Nathan Howard/Reuters

Новый спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон объявил, что первый законопроект, который он внесет на рассмотрение, направлен на поддержку Израиля. В своем выступлении глава нижней палаты американского парламента не упомянул о предоставлении помощи Украине, сообщает ТАСС.

По словам политика, он знает проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время Израиль и Ближний Восток.

«Величайший союзник нашей страны на Ближнем Востоке подвергается нападению. Первый законопроект, который я намерен представить здесь на рассмотрение в ближайшем будущем, будет направлен на поддержку нашего дорогого друга Израиля», — заявил Джонсон.

Спикер также признал наличие конфликтов и насилия как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе. При этом он не стал останавливаться на каких-то моментах, касающихся поддержки Украины.

До этого Джонсон заявил, что на посту спикера будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

Он также подчеркнул, что неотложность момента требует действий по восстановлению доверия к палате представителей.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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