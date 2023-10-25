Путин заявил о наличии сил, которые пытаются втянуть в ближневосточный конфликт другие страны

Президент России Владимир Путин заявил о наличии сил, которые предпринимают попытки втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями основных религиозных объединений РФ, сообщает РИА Новости.

Президент сказал в ходе мероприятия, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в этот конфликт «как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами».

Глава государства отметил, что обострение палестино-израильского конфликта затрагивает и РФ. По словам Путина, в России с тревогой и болью наблюдают за событиями на Святой земле, имеющей сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Президент подчеркнул, что в настоящее время в этом регионе происходит гуманитарная катастрофа. Он также заявил, что предпринимаются попытки играть на религиозных чувствах в контексте происходящего на Ближнем Востоке. Цель таких действий — умножить нестабильность в мире, считает президент.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что спокойствие в Израиле сильно зависит от России.

Священнослужитель в ходе встречи с Путиным отметил, что от миротворческой роли России зависят спокойствие и мир в Израиле.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке.