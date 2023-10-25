Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о наличии сил, которые пытаются втянуть в ближневосточный конфликт другие страны

Путин: есть силы, пытающиеся втянуть в ближневосточный конфликт другие страны

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о наличии сил, которые предпринимают попытки втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями основных религиозных объединений РФ, сообщает РИА Новости.

Президент сказал в ходе мероприятия, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в этот конфликт «как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами».

Глава государства отметил, что обострение палестино-израильского конфликта затрагивает и РФ. По словам Путина, в России с тревогой и болью наблюдают за событиями на Святой земле, имеющей сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Президент подчеркнул, что в настоящее время в этом регионе происходит гуманитарная катастрофа. Он также заявил, что предпринимаются попытки играть на религиозных чувствах в контексте происходящего на Ближнем Востоке. Цель таких действий — умножить нестабильность в мире, считает президент.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что спокойствие в Израиле сильно зависит от России.

Священнослужитель в ходе встречи с Путиным отметил, что от миротворческой роли России зависят спокойствие и мир в Израиле.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий