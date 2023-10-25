Байден пригрозил Ирану ответными действиями в случае атак на своих военных

Глава США Джо Байден заявил о возможности ответной реакции в случае, если Иран совершит атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Байден обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением о том, что если Тегеран продолжит действовать против военных США, то Вашингтон даст на это ответ.

Президент США подчеркнул, что американские военные находятся в ближневосточном регионе не из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, а размещены там для того, чтобы бороться с террористическими группировками.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал визиты западных лидеров в Израиль на фоне атак еврейского государства в секторе Газа. По его словам, США являются «определенным соучастником» преступлений израильской стороны против палестинцев в регионе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.