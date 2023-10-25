Макрон высказал мнение о масштабной военной операции Израиля в секторе Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала LCI перед вылетом из Каира заявил, что проведение Израилем масштабной военной операции по вторжению в сектор Газа стало бы ошибкой.

«Если это масштабная интервенция, которая поставит под угрозу жизни мирного населения, то я думаю, что это ошибка для Израиля, потому что это вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе», — сказал французский президент.

Он уточнил, что этот шаг несовместим с защитой гражданского населения, международным гуманитарным правом и правилами ведения войны.

Накануне сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч выразил беспокойство потенциальной наземной операцией Израиля в секторе Газа, так как, по его словам, она будет иметь «катастрофические последствия» для жителей анклава.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что израильская армия еще не готова начать наземную операцию в Газе и не имеет четкого плана.

Ранее стало известно, что советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную наземную операцию.