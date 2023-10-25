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Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника

Путин похвалил главу Минсельхоза Патрушева за доклад из подмосковного курятника

Российский президент Владимир Путин похвалил главу министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева за прямое включение из подмосковного курятника в ходе совещания главы государства с членами правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в центре производственного процесса, что, наверное, отчасти и слышно», — сказал Воробьев.

В публикации уточняется, что глава Минсельхоза и подмосковный губернатор сообщили о старте работы селекционного центра по выведению кур в Московской области. В это время до российского лидера и участников совещания донеслись звуки громкого кудахтанья.

«Вы из курятника с нами общаетесь — это здорово, это оживляет нашу встречу с правительством», — иронично ответил президент.

До этого Путин потребовал, чтобы правительство РФ вовремя реагировало на рост цен на мясо птицы посредством его закупок в дружественных с Россией странах.

Ранее Минсельхоз увеличил прогноз сбора зерна в России.

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