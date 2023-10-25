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Минюст не считает закон об иностранных агентах репрессивным

Глава Минюста РФ Чуйченко не считает закон об иноагентах репрессивным

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко на заседании в Госдуме заявил, что не считает закон об иноагентах репрессивным. Его слова передает РИА Новости.

По мнению министра, закон об иностранных агентах не является «репрессивным», прежде всего он направлен на профилактику.

Глава ведомства рассказал, что в настоящее время в перечне иностранных агентов находятся около 700 физических и юридических лиц.

До этого Чуйченко заявлял, что свыше 60 юридических и физических лиц были удалены из реестра иностранных агентов в РФ по различным основаниям, в том числе после разрыва связи с партнерами на Западе.

20 октября стало известно, что дипломат и бывший заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Кунадзе (признан в РФ иностранным агентом) был признан иноагентом.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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