В Киеве оценили шансы на возвращение всех украинских беженцев на родину

Украине вряд ли стоит ждать возвращения на родину всех беженцев, уехавших из страны после начала российской военной операции в конце февраля 2022 года, пишет «Страна.ua». Как заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, на территорию республики из-за рубежа может вернуться лишь половина украинцев.

«Часть военных мигрантов вернется. Надеюсь, что сможем вернуть половину. Больше — вряд ли», — пояснила Либанова.

В последнее время в Европе говорят об истощении возможностей по приему новых мигрантов после волны беженцев с Украины. К примеру, на это указывали в Германии, говоря о приеме свыше 1 млн украинцев. До этого власти Ирландии за два года приняли более ста тысяч беженцев с Украины и из других государств. Об этом рассказал ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, вряд ли республика может и дальше добровольно брать к себе мигрантов.

Ранее в ФРГ выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.