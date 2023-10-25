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В Киеве оценили шансы на возвращение всех украинских беженцев на родину

В Киеве считают, что половина уехавших за границу украинцев не вернется домой

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Sergei Grits/AP

Украине вряд ли стоит ждать возвращения на родину всех беженцев, уехавших из страны после начала российской военной операции в конце февраля 2022 года, пишет «Страна.ua». Как заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, на территорию республики из-за рубежа может вернуться лишь половина украинцев.

«Часть военных мигрантов вернется. Надеюсь, что сможем вернуть половину. Больше — вряд ли», — пояснила Либанова.

В последнее время в Европе говорят об истощении возможностей по приему новых мигрантов после волны беженцев с Украины. К примеру, на это указывали в Германии, говоря о приеме свыше 1 млн украинцев. До этого власти Ирландии за два года приняли более ста тысяч беженцев с Украины и из других государств. Об этом рассказал ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, вряд ли республика может и дальше добровольно брать к себе мигрантов.

Ранее в ФРГ выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.

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