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Пашинян заявил, что Алиев не подтвердил свое участие во встрече

Пашинян: Алиев не подтвердил свое участие во встрече в Брюсселе

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится из-за того, что азербайджанский лидер не подтвердил своего участия. Об этом сообщает ТАСС.

«Дело в том, что встреча не состоится в октябре. Полагаю, причина в том, что президент Азербайджана не подтвердил свое участие во встрече. Сейчас мы пытаемся прояснить некоторые рабочие моменты, чтобы определиться с дальнейшими шагами», — сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона готова ко встрече с представителями Азербайджана.

Ранее в МИД Армении сообщили, что в конце октября должна была пройти встреча в Брюсселе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако ее не станут организовывать. По информации дипломата, встречи не будет по причине отказа азербайджанской стороны. В среду, 25 октября, у Мирзояна прошла в Ереване совместная пресс-конференция с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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