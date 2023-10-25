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В Италии раскритиковали заявление Эрдогана о ХАМАС

Вице-премьер Италии Сальвини назвал отвратительными слова Эрдогана о ХАМАС

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Global Look Press

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини назвал «опасными и отвратительными» слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что радикальная группировка ХАМАС является «освободительной». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

По мнению Сальвини, заявления турецкого лидера не способствуют деэскалации обстановки на Ближнем Востоке.

«Я предложу своему коллеге [министру иностранных дел] Таяни направить официальный протест и вызвать посла Турции», — следует из заявления политика.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией.

«Запад считает ХАМАС террористической организацией. ХАМАС — это не террористическая организация, а освободительная группа моджахедов, которая пытается защитить свою территорию», — уточнил Эрдоган.

До этого президент Турции в ходе выступления в парламенте заявил об отмене всех планируемых визитов турецких официальных лиц в Израиль.

Ранее в ЕС рассказали, почему не поддерживают прекращение огня на Ближнем Востоке.

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