В ЕС рассказали, почему не поддерживают прекращение огня на Ближнем Востоке

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что политическое объединение не высказывается за прекращение огня на Ближнем Востоке, потому что ХАМАС продолжает агрессивные действия в адрес Израиля. Об этом пишет «Европейская правда».

«На этом этапе нет призывов со стороны ЕС для прекращения огня по простой причине – ХАМАС продолжает свои террористические атаки против Израиля. Вчера, позавчера и, думаю, сегодня ракеты ХАМАС летят из Газы и неизбирательно бьют по целям в Израиле», — заявил он на брифинге для журналистов.

Стано подчеркнул, что радикальная группировка развязала террористическую войну и ведет неизбирательный огонь в том числе по гражданским целям.

Представитель ЕС отметил, что объединение продолжает поддерживать Израиль в его праве защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Евросоюз постарается дипломатическим путем добиться стабилизации ситуации на Ближнем Востоке на фоне нового витка палестино-израильского противостояния. По его словам, в Брюсселе рассчитывают остановить конфликт и добиться поставок гумпомощи.

До этого стало известно, что между главой Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возникла ссора в связи с превышением должностных полномочий и личных высказываний из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее