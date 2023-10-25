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В ЕС рассказали, почему не поддерживают прекращение огня на Ближнем Востоке

Стано: ЕС не поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке из-за атак ХАМАС

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что политическое объединение не высказывается за прекращение огня на Ближнем Востоке, потому что ХАМАС продолжает агрессивные действия в адрес Израиля. Об этом пишет «Европейская правда».

«На этом этапе нет призывов со стороны ЕС для прекращения огня по простой причине – ХАМАС продолжает свои террористические атаки против Израиля. Вчера, позавчера и, думаю, сегодня ракеты ХАМАС летят из Газы и неизбирательно бьют по целям в Израиле», — заявил он на брифинге для журналистов.

Стано подчеркнул, что радикальная группировка развязала террористическую войну и ведет неизбирательный огонь в том числе по гражданским целям.

Представитель ЕС отметил, что объединение продолжает поддерживать Израиль в его праве защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Евросоюз постарается дипломатическим путем добиться стабилизации ситуации на Ближнем Востоке на фоне нового витка палестино-израильского противостояния. По его словам, в Брюсселе рассчитывают остановить конфликт и добиться поставок гумпомощи.

До этого стало известно, что между главой Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возникла ссора в связи с превышением должностных полномочий и личных высказываний из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее

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