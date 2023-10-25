Турецкий парламент может на следующей неделе обсудить заявку Швеции в НАТО

Великое национальное собрание Турции (парламент) может начать обсуждать в комитете по международным отношениям заявку Швеции на вступление в НАТО на следующей неделе, пишет агентство Bloomberg.

Глава комитета Фуат Октай рассказал агентству, что запланирована интенсивная работа над членством Швеции в НАТО. Он отметил, что комитет проверит, был ли соблюден протокол.

«Мы составим график встреч. <…> Это (обсуждение заявки Швеции в НАТО. — «Газета.Ru») может произойти на следующей неделе или через неделю», — заявил он, добавив, что сначала нужно подготовиться.

Еще один член комитета Али Сахин отметил, что дебаты по Швеции, скорее всего, начнутся «не раньше следующей недели».

24 октября стало известно, что перед парламентом Турции не стоит конкретных сроков для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине Швеции сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам-участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему королевства в состав блока до конца ноября.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.