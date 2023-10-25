Республиканец Эммер перестал бороться за пост спикера палаты представителей конгресса США

Лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса США Том Эммер отказался продолжить борьбу за пост спикера. Об этом сообщают ведущие американские СМИ. Информация об отказе Эммера была также размещена в Telegram-канале конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Тейлор Грин подтвердила, что Эммер выбыл из гонки за пост главы палаты. Она заявила, что американцам необходим такой спикер, который отражал бы ценности и взгляды республиканцев. Кроме того, он должен поддерживать бывшего президента страны Дональда Трампа. Конгрессвумен выразила уверенность, что Республиканская партия выдвинет новые кандидатуры на пост спикера.

Ранее сообщалось, что лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса США Том Эммер стал претендентом на пост спикера палаты представителей. Республиканская партия выдвинула его кандидатуру 24 октября после проведения тайного голосования.

19 октября временно исполняющий обязанности спикера нижней палаты конгресса США Патрик Макгенри пригрозил подать в отставку, если его попытаются принудить к принятию закона о расширении полномочий. Республиканец предостерег коллег во время закрытого заседания парламента.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.