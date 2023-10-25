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Республиканцы выдвинули конгрессмена Джонсона кандидатом в спикеры палаты представителей

Конгрессмена Джонсона выдвинули кандидатом в спикеры палаты представителей США

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Yuri Gripas/Reuters

Коллега конгрессмена Майка Джонсона Элиз Стефаник сообщила, что республиканское большинство палаты представителей выдвинуло его в качестве очередного кандидата на пост спикера. «Поздравляю конгрессмена Майка Джонсона с номинацией на должность спикера», — написала она в своем сообщении в социальной сети после закрытого голосования фракции. Об этом сообщает РИА Новости.

Палата представителей уже три недели не может найти замену для смещенного с должности спикера Кевина Маккарти в результате усилий правого крыла республиканцев и демократического меньшинства.

Первый кандидат от фракции Стив Скализ снял свою кандидатуру перед выборами, второй кандидат Джим Джордан проиграл три раунда голосования, а третий кандидат Том Эммер отказался от участия в выборах.

51-летний конгрессмен из штата Луизиана Майк Джонсон уже четвертый раз избирается в палату представителей. Он считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Также конгрессмен от Республиканской партии Трой Нельс сообщил, что при голосовании на пост спикера палаты представителей предложит кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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