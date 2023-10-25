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София и Лондон подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Между Болгарией и Британией подписана декларация о стратегическом партнерстве

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Depositphotos

Министры иностранных дел Болгарии и Великобритании Мария Габриэль и Джеймс Клеверли подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщается на сайте болгарского МИД.

По словам Габриэль, подписание декларации поднимает партнерство между Болгарией и Соединенным Королевством на новый стратегический уровень и приносит пользу гражданам обеих стран. Министр подчеркнула, что декларация является результатом активной работы, шедшей на протяжении последних нескольких месяцев.

Совместная декларация, утверждает МИД Болгарии, воплощает сильное стремление обеих стран к еще более тесному сотрудничеству в ряде ключевых областей, таких как внешняя политика, безопасность, оборона, торгово-экономическое сотрудничество, наука, экология, здравоохранение, образование, культура.

Габриэль отметила, что будут приложены все усилия для эффективной реализации заявленных в документе приоритетов. Важную роль в этом будет играть ежегодный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников нефтехимической промышленности Болгарии объявил о готовности к протестам в случае досрочного запрета на импорт российской нефти.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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