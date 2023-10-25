В США заявили о страшных последствиях наземной операции в секторе Газа

Наземная операция в секторе Газа приведет к самым ожесточенным уличным боям на планете со времен Второй мировой войны. Такое мнение опубликовала газета The New York Times.

Обозреватель Дэмиен Кэйв привел сравнения с войной в Ираке и девятимесячной борьбой за победу над исламским государством в Мосуле в 2016 году.

«Это будет ужасно. Города — это дьявольская площадка, они делают проведение операции намного сложнее», — заявил американский полковник Томас Арнольд, занимающийся исследованием подобных операций на Ближнем Востоке.

Подобные операции в густонаселенных районах, указывает Кэйв, также могут привести к большим потерям среди гражданского населения.

Ранее на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США имеются достаточные объемы вооружений и производственные мощности для поддержки Израиля и Украины.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.