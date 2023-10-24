Матвиенко назвала Украину террористическим государством

Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Украина является террористическим государством. Соответствующее заявление она сделала на встрече с руководителями законодательных собраний новых регионов, передает РИА Новости.

Как отметила сенатор, каждый из этих руководителей заксобраний проявил мужество, приближая то время, когда регионы смогли воссоединиться с Россией. Вместе с тем она обратила внимание, что глава херсонской областной думы Татьяна Томилина пережила покушение на себя.

«Это — террористические акты. Сегодня Украина показала, что она — террористическое государство», — сказала спикер Совфеда.

Она указала, что таким преступлениям не может быть оправдания. По словам политика, «придет время», когда им дадут оценку.

До этого лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский признал ответственность за государственный терроризм.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину частью России.