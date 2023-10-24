Глава МИД Израиля потребовал немедленного доступа к заложникам, которых удерживает ХАМАС

Израиль требует немедленного доступа представителей Красного креста к заложникам, которых удерживает ХАМАС. Об этом заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

«Мы призываем к тому, чтобы Красный Крест получил доступ ко всем заложникам. Доступ без выдвижения каких-либо условий», — сказал он.

Коэн также подчеркнул, что навязанная Израилю война не только его, но и всего свободного мира.

24 октября власти Израиля подтвердили освобождение двух гражданок страны, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху, члены движения отпустили 79-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохавед Лифшиц.

Позже одна из освобожденных заложниц палестинского движения ХАМАС Йохевед Лифшиц рассказала, что пленных держат в подземных тоннелях на территории сектора Газа.

Армия обороны Израиля обратилась к жителям сектора Газа, призвав их передать достоверную информацию о местоположении заложников ХАМАС в обмен на защиту и денежное вознаграждение.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.