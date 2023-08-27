Кандидат в президенты США заявил о намерении назначить Маска советником в случае избрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что хотел бы назначить Илона Маска советником в своей администрации в случае победы на выборах. Его слова приводит NBC News.

«Мне было приятно познакомиться поближе с Илоном Маском, я ожидаю, что он будет моим … советником, потому что он уволил 75% сотрудников Twitter», — сказал Рамасвами.

Кандидат в президенты США отметил, что восхищается массовыми увольнениями в корпорации, которые инициировал Илон Маск после того, как возглавил Twitter. Рамасвами открыто заявил о желании закрыть Министерство образования США, Федеральное бюро расследований (ФБР), а также Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, отмечается в тексте.

По данным Fox News, Вивек Рамасвами привлек повышенное внимание американских журналистов на первых президентских дебатах Республиканской партии. По словам автора Free Press Оливии Рейнгольд, сотрудники таких медиа, как CNN и Politico, всерьез оценивают политика, которого консервативная пресса рассматривает в качестве аутсайдера предвыборной гонки.

Ранее в Пентагоне рассказали о прошлогоднем разговоре Маска и Путина.