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В Кремле оценили угрозы Евросоюза продлить санкции после завершения СВО

Песков: Россия адаптировалась и не боится продления санкций Евросоюза после СВО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия уже не одно десятилетие живет в санкционном режиме, поэтому ее не пугают угрозы Европейского союза (ЕС) по поводу продолжения действия рестрикций даже после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывание специального представителя регионального содружества по санкциям Дэвида О'Салливана. Последний 23 октября сообщил, что антироссийские рестрикции могут быть продлены еще на 5-10 лет после окончания боевых действий.

«Россия давно не одно десятилетие живет в санкционном режиме, поэтому адаптировалась, поэтому такие временные горизонты нас не пугают», — указал представитель главы государства.

Песков добавил, что попытки западных стран сдержать рост экономики РФ будут продолжаться. В связи с этим Москва уже сейчас принимает меры, которые позволят государству развиваться в будущем.

Как сказал пресс-секретарь, эффективность некоторых решений США и европейских стран можно поставить под сомнение. В частности речь идет о потолке цен на российскую нефть. Однако в настоящее время остается только ждать, что еще придумает Запад в рамках борьбы с Россией, резюмировал Песков.

Ранее в Германии заявили о создании политической партии, выступающей против антироссийских санкций.

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