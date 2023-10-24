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Политолог объяснил, почему Израиль не торопится с операцией в Газе

Политолог Перла: Израиль не торопится со штурмом Газы, понимая последствия

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Tsafrir Abayov/AP

Израиль не торопится с наземной операцией в секторе Газа, поскольку понимает, что попал в цугцванг, при котором нет возможности одержать победу, даже в информационном поле. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, боевые действия в полуразрушенной застройке обернутся большими потерями для обеих сторон.

«Газа — это десять Бахмутов, три Мариуполя. Это Сталинград. Превосходство в воздухе от потерь и ощущения бессмысленной бойни не спасет. Поэтому Израиль медлит и никак не решится начать штурм Газы», — объяснил эксперт.

Он добавил, что солдаты для Израиля — невосполнимый ресурс. По его словам, их не более полумиллиона человек и больше взять негде.

До этого сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч выразил беспокойство потенциальной наземной операцией Израиля в секторе Газа, так как, по его словам, она будет иметь «катастрофические последствия» для жителей анклава.

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в свою очередь заявил, что лидеры палестинского движения ХАМАС заверили его в готовности к длительному противостоянию с Израилем.

Ранее США потребовали от Израиля обеспечить непрерывные поставки помощи сектору Газа.

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