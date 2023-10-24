США приостановили помощь Габону

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты прекратили поставки военной помощи Габону после августовских событий, которые сочли военным переворотом. Об этом Миллер рассказал в социальной сети X.

По его словам, приостанавливается большинство программ помощи правительству Габона.

«Гуманитарная помощь, помощь в сфере здравоохранения и образования продолжит поступать. Возобновление [остальных программ помощи] зависит от конкретных действий по восстановлению демократии», — сообщил он.

До этого отстраненному от власти президенту Габона разрешили выехать за границу.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 год.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

Вечером 30 августа мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период.

Ранее в Габоне был объявлен состав нового правительства.