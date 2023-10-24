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Япония назначила нового посла в РФ

Kyodo: новым послом Японии в РФ станет 63-летний Акира Муто

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Consulate-General of Japan in Los Angeles

МИД Японии принял решение назначить новым главой диппредставительства Токио в Москве 63-летнего Акиру Муто. Об этом пишет Kyodo.

Также было решено назначить Казуюки Ямадзаки постпредом Японии при ООН. До этого он занимал пост постоянного представителя Японии при международных организациях в швейцарской Женеве.

21 октября бывшего замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии. Речь идет о бывшем заместителе главы МИД РФ и главном научном сотруднике ИМЭМО РАН Георгии Кунадзе (признан в РФ иностранным агентом).

До этого в Японии назвали позицию МИД РФ по поставкам Токио Киеву военной техники «неприемлемой».

По словам генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки заявил, что претензии России представляют собой перекладывание ответственности на Японию.

Ранее экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на треть.

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