Россия и Иран осудили Запад за нарушение ядерной сделки

Россия и Иран осудили действия западных государств, нарушающие условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), известного как ядерная сделка. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Соответствующее заявление было опубликовано ведомством по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран на встречу глав МИД стран формата «3+3», в котором принимают участия Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция. В ходе поездки Лавров также встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

«Стороны осудили предпринимаемые ее западными участниками шаги, идущие вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231. Подтверждена безальтернативность соответствующей международной договоренности 2015 г.», — сообщает МИД РФ.

17 октября Совет ЕС отказался снимать санкции с Ирана в рамках ядерной сделки.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС нарушить ядерную сделку с Ираном.