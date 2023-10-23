Во Франции предложили выход из палестино-израильского конфликта

Власти Франции призывают объединить усилия, чтобы не допустить распространения палестино-израильского конфликта на весь Ближний Восток, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн, передает BFMTV. По ее словам, на фоне нового витка противостояния стоит решить палестинский вопрос.

«Необходимо консолидировать усилия, чтобы не допустить распространения конфликта на весь регион. Следует признать право палестинцев на собственное государство и гарантировать прочную безопасность для Израиля», — отметила Борн, выступая во французском парламенте.

Она добавила, что в глазах Франции ХАМАС — это не Палестина. Борн подчеркнула, что население сектора Газа не должно платить за преступления террористов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.