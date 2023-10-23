Доверие израильтян к правительству рухнуло до 20-летнего минимума

Большинство израильтян с недоверием относятся к правительству еврейского государства после нападения ХАМАС на Израиль, пишет The Times of Israel. Согласно опросу Israel Democracy Institute, лишь 20,5% израильтян-евреев и 7,5% израильтян-арабов доверяют кабмину во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как отмечает The Times of Israel, таким образом показатель одобрения израильского правительства достиг минимума за последние 20 лет. Издание подчеркивает, что в июне 2023 году кабмину Нетаньяху доверяли 28% израильтян-евреев и 18% израильтян-арабов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.