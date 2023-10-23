В Армении заявили, что не отвергают российскую переговорную площадку

Глава комиссии армянского парламента по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявил, что Ереван не отвергает российскую переговорную площадку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кочаряна, армянские депутаты принимали участие в заседании в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы на этих площадках всегда присутствуем, так как на данный момент мы члены ОДКБ. И на этих площадках интересующие нас вопросы в случае необходимости получают разъяснения», — пояснил депутат.

22 октября министр обороны Армении Сурен Папикян направился с рабочим визитом во Францию.

До этого глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла о готовности Парижа подписать с Ереваном соглашение о военной помощи.

В частности, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Париж и Ереван оформят договоренности о покупке французских вооружений, включая сферу противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.