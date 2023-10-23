Экс-депутат бундестага: Евросоюз доживает свои последние годы

Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форум «Один пояс — один путь» в Пекине, совершенный вопреки политическому курсу, которого придерживаются его европейские партнеры. Политик отметил, что западные лидеры не смогли добиться своей цели по изоляции президента России Владимира Путина. По его словам, единство Евросоюза в прошлом, поскольку «он доживает свои последние годы».

«То, что они (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александар Вучич. — «Газета.Ru») встречаются с Владимиром Владимировичем, говорит о том, что еще не всех заразил этот маразм. И слава Богу, что еще есть те лидеры, которые беспокоятся о благосостоянии своего народа, а не о подчинении какому-то эфемерному идеологическому конструкту, который создал, на мой взгляд, вот этот нынешний состав психопатов», — отметил Гердт.

Он добавил, что пока не известно, как отнесется к визиту Орбана в Китай евробюрократия, напомнив при этом, что разногласия между Брюсселем и Будапештом наблюдаются уже давно.

Агентство Bloomberg сообщало, что союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности и осудили Орбана за его встречу с Путиным в Китае. Послы стран — членов альянса, по данным издания, созвали встречу в Будапеште, чтобы обсудить произошедшее.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что встреча Орбана с Путиным рушит единство Европы.