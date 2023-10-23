В США заявили, что Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

Член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит написал в своей статье для журнала National Interest, что в США опасаются, что Российская Федерация нарушит выгодный Вашингтону баланс сил в Европе.

Он заявил, что Соединенные Штаты рассматривают поддержку Украины как «стратегический маневр в геополитической игре». По мнению эксперта, американская сторона стремится предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе.

Как считает Смит, «значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя» РФ контроль над европейскими торговыми путями и энергетическими коридорами.

«Для Вашингтона это тревожное будущее», — указал он.

Также эксперт выразил мнение, что внеблоковый или союзный статус Украины представляет для России как стратегическую, так и историческую важность. Руководство РФ стремится обезопасить западные границы, поскольку помнит про вторжения Наполеона и Гитлера, полагает он.

До этого китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что США, усиливая свои военные поставки на Украину, стремятся этим воздействовать на Европу, чтобы в итоге ослабить Россию.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.