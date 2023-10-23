Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

NI: Россия ставит под угрозу планы США в Европе

close
100%
Depositphotos

Член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит написал в своей статье для журнала National Interest, что в США опасаются, что Российская Федерация нарушит выгодный Вашингтону баланс сил в Европе.

Он заявил, что Соединенные Штаты рассматривают поддержку Украины как «стратегический маневр в геополитической игре». По мнению эксперта, американская сторона стремится предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе.

Как считает Смит, «значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя» РФ контроль над европейскими торговыми путями и энергетическими коридорами.

«Для Вашингтона это тревожное будущее», — указал он.

Также эксперт выразил мнение, что внеблоковый или союзный статус Украины представляет для России как стратегическую, так и историческую важность. Руководство РФ стремится обезопасить западные границы, поскольку помнит про вторжения Наполеона и Гитлера, полагает он.

До этого китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что США, усиливая свои военные поставки на Украину, стремятся этим воздействовать на Европу, чтобы в итоге ослабить Россию.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий