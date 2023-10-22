Южная Корея и Саудовская Аравия намерены подписать 51 меморандум на $15,6 млрд

Южная Корея и Саудовская Аравия планируют подписать 51 меморандум на сумму $15,6 млрд, сообщает агентство Yonhap.

Меморандумы будут подписаны 22 и 23 октября. Документы касаются различных отраслей, в том числе торговли нефтью, водородной энергетики и продовольствия.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик провел свои первые переговоры на новом посту с министром обороны США Ллойдом Остином, они обсудили реагирование на угрозы КНДР и усиление сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Корея.

Министры высоко оценили успехи, достигнутые правительствами двух стран в укреплении альянса США — Южная Корея, и отметили, что это сотрудничество углубляется и расширяется до «глобального всеобъемлющего стратегического союза», рассказали в Минобороны.

Также министры подчеркнули необходимость поддержания сильной совместной оборонительной позиции Южной Кореи и США для сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.