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Блинкен заявил, что ХАМАС не выпускает иностранцев из сектора Газа

Блинкен заявил, что ХАМАС не дает иностранным гражданам покинуть сектор Газа

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Elizabeth Frantz/Reuters

Боевики ХАМАС создают препятствия для иностранных граждан, желающих покинуть сектор Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS, передает ТАСС.

«Вопрос о предоставлении возможности покинуть сектор Газа тем, кто этого хочет, — гражданским лицам из третьих стран, включая американцев, — находится в компетенции ХАМАС», — сказал он.

По его словам, нужно помнить, что Израиль должен сделать все возможное, чтобы подобное нападение со стороны ХАМАС не повторилось.

22 октября израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявлял, что у Израиля нет информации о состоянии заложников, которых захватил ХАМАС. По его словам, боевики никому не предоставляют таких данных.

До этого израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш встретился с представителем Красного Креста и поблагодарил делегацию за участие в организации освобождения двух заложниц.

20 октября глава МИД Израиля Эли Коэн встретился с послами 22 стран, граждане которых стали заложниками ХАМАС, и потребовал оказать давление на организацию, чтобы вынудить ее отпустить людей.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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