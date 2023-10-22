Посол Израиля заявил, что нет никаких данных о состоянии заложников ХАМАС

У Израиля нет информации о состоянии заложников, которых захватил ХАМАС. Об этом ТАСС заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

По его словам, ХАМАС никому не предоставляет таких данных.

«Все списки, которые были обещаны, мы их все еще ждем. Ничего такого не было опубликовано. Мы не знаем, сколько их там, кто в каком состоянии», — сказал он.

22 октября правительство сектора Газа сообщало, что 70% жителей анклава, или 1,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны Израиля и ХАМАС.

До этого израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш встретился с представителем Красного Креста и поблагодарил делегацию за участие в организации освобождения двух заложниц.

20 октября глава МИД Израиля Эли Коэн встретился с послами 22 стран, граждане которых стали заложниками ХАМАС, и потребовал оказать давление на организацию, чтобы вынудить ее отпустить людей.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.