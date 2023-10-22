США отреагируют в случае обострения проиранскими группами ситуации на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу CBS, что США отреагируют в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке проиранскими группами.

«Это совсем не то, чего мы ждем, не то, чего мы хотим, но мы готовы, если они решат поступить именно так», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты позволяют Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу во время визита в еврейское государство.

Чиновник отметил, что США не воздействуют на Израиль, сроки и реализация операций во время боевых действий связана с их «мышлением и планированием».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.