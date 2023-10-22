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Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт

Баркат: если «Хезболла» откроет второй фронт на севере, Израиль атакует Иран

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Marwan Naamani/Global Look Press

Министр промышленности и экономики Израиля Нир Баркат рассказал Daily Mail, что Израиль ударит по Ирану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере.

По его словам, Иран планирует атаковать Израиль на всех фронтах.

«Если мы обнаружим, что они («Хезболла». — «Газета.Ru») намереваются напасть на Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но и доберемся до головы змеи, которой является Иран», — сказал Баркат.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что активизация «Хезболлы» в палестино-израильском конфликте будет грозить Ливану разрушительными последствиями.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Иран хочет уничтожить еврейское государство.

22 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по «террористической ячейке», которая попыталась обстрелять противотанковыми ракетами район Авивим у границы с Ливаном.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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