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В США нашли альтернативу Трампу

В США предложили кандидата в президенты Хейли в качестве альтернативы Трампу

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заслуживает доверия, считает телеведущий Билл Мар на программе Real Time на канале HBO, передает Fox News. По его словам, республиканка может стать жизнеспособной альтернативой бывшему президенту США Дональду Трампу.

«Что-то срастается вокруг того, что она выступает против Трампа [в рамках своей предвыборной кампании]», — отметил Мар.

Он добавил, что Хейли может обрести популярность внутри Республиканской партии. Мар подчеркнул, что действующий президент США Джо Байден вряд ли сможет выиграть переизбрание в 2024 году, поскольку слишком стар.

«Я не сомневаюсь, что он справится с этой работой. Я просто не думаю, что он сможет получить эту работу», — заключил телеведущий, говоря о перспективах главы Белого дома.

Ранее Трамп назвал имя настоящего руководителя США.

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