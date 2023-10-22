В Израиле обвинили Иран в желании уничтожить еврейское государство

Иран хочет получить контроль над Ближним Востоком, считает министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. В своей статье для The Sunday Telegraph он отметил, что Тегеран желает уничтожить еврейское государство.

«Режим иранских фанатиков-аятолл оказывает ХАМАС военную, финансовую и политическую поддержку. Иранский режим разжигает войну, пытаясь открыть дополнительный фронт на территории Ливана с помощью своей марионетки «Хезболлах». Все они добиваются уничтожения Израиля, что позволило бы им взять под контроль весь Ближний Восток и распространить свою агрессивную исламскую революцию на Средиземноморье, Европу и весь мир», — пишет Коэн.

Он добавил, что в подобных условиях Израиль вынужден давать отпор. Коэн подчеркнул, что многие годы из сектора Газа якобы исходит угроза для еврейского государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.