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В США сообщили, что наблюдают перспективу эскалации на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона заявил, что США видят риск эскалации из-за конфликта в Израиле

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Shutterstock

Соединенные Штаты в настоящий момент наблюдают перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы на Ближнем Востоке, уверен шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает ABC News.

«Мы видим перспективы значительной эскалации атак на наши силы и наших людей в регионе», — пояснил Остин в интервью американскому каналу.

Также шеф американского ведомства обратил внимание на недавние атаки беспилотников на силы США на территории Сирии и Ирака.

Как добавил Остин, после обсуждения сложившейся ситуации на Ближнем Востоке с президентом США Джо Байденом, принято решение усилить позиции американских военных в регионе.

«Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, усилят силовую защиту вооруженных сил США в регионе и помогут в обороне Израиля», — уточнил шеф Пентагона.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о риске Армагеддона из-за решений США по Израилю.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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